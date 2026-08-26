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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

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26.08.2026 09:44:10

ING Group Buy

ING Group
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer hätten mehr zu bieten als Baufinanzierungen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Privatkundengeschäft sei die entscheidende Triebfeder für die Anlagestory. Dabei konzentriere sich die Bank immer stärker auf kleine Geschäftskunden und vermögende Privatkunden./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Buy
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Benjamin Goy 		KGV*:
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