ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer hätten mehr zu bieten als Baufinanzierungen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Privatkundengeschäft sei die entscheidende Triebfeder für die Anlagestory. Dabei konzentriere sich die Bank immer stärker auf kleine Geschäftskunden und vermögende Privatkunden./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
30.39 €
|
Abst. Kursziel*:
15.17%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.60%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-