ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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10.09.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die ING Group-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11.64 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die ING Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 859.402 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ING Group-Aktie auf 31.64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’191.47 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 171.91 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 90.69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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