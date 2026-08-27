ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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27.08.2026 10:02:02
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen ING Group-Einstiegs gewesen.
Am 27.08.2025 wurde das ING Group-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das ING Group-Papier an diesem Tag 20.71 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.829 ING Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 147.59 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 26.08.2026 auf 30.57 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 47.59 Prozent.
Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 84.83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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