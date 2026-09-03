EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit ING Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13.05 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 76.628 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’399.23 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 02.09.2026 auf 31.31 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 139.92 Prozent gesteigert.

Der ING Group-Wert an der Börse wurde auf 85.97 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch