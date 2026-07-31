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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

27.94
CHF
0.36
CHF
1.29 %
14:29:09
SWX
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03.08.2026 13:36:26

ING Group Buy

ING Group
28.07 CHF -1.50%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte der niederländischen Bank in einer am Montag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal. Er berichtete im Nachgang von einem Investorentreffen, auf dem sich die Debatte in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld um Großkunden, Kredite und Einlagen gedreht habe. Die Aktie werde auf einem attraktiven Niveau gehandelt./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.12 € 		Abst. Kursziel*:
12.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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