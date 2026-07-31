ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte der niederländischen Bank in einer am Montag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal. Er berichtete im Nachgang von einem Investorentreffen, auf dem sich die Debatte in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld um Großkunden, Kredite und Einlagen gedreht habe. Die Aktie werde auf einem attraktiven Niveau gehandelt./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.12 €
|
Abst. Kursziel*:
12.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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|30.07.26
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|RBC Capital Markets
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|ING Group
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