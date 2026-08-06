EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 06.08.2023 wurden ING Group-Anteile via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ING Group-Aktie 13.45 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.435 ING Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 228.77 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 05.08.2026 auf 30.77 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128.77 Prozent angezogen.

Alle ING Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch