ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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06.08.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie gebracht.
Am 06.08.2023 wurden ING Group-Anteile via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ING Group-Aktie 13.45 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.435 ING Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 228.77 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 05.08.2026 auf 30.77 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128.77 Prozent angezogen.
Alle ING Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86.26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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