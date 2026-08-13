EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht

Am 13.08.2021 wurde die ING Group-Aktie via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand die ING Group-Aktie an diesem Tag bei 11.70 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in ING Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85.455 ING Group-Aktien. Die gehaltenen ING Group-Anteile wären am 12.08.2026 2’640.57 EUR wert, da der Schlussstand 30.90 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 164.06 Prozent zugenommen.

ING Group war somit zuletzt am Markt 86.29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch