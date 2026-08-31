ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monats-Einschätzungen
|
31.08.2026 18:00:38
Wie Experten die ING Group-Aktie im August einstuften
Was Experten für die ING Group-Aktie in Aussicht stellen.
Die ING Group-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten analysiert.
4 Experten raten die ING Group-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von ING Group mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 33,80 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 3,34 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ING Group-Aktie von 30,46 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|14,90
|26.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|31,00 EUR
|1,77
|17.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|35,90 EUR
|17,86
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|Deutsche Bank AG
|34,00 EUR
|11,62
|03.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|33,10 EUR
|8,67
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.