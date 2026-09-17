EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ING Group-Aktie bei 10.69 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 9.359 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 298.88 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 16.09.2026 auf 31.94 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 198.88 Prozent zugenommen.

ING Group war somit zuletzt am Markt 89.13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch