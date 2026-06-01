NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller sei gut für die Zukunft der Quantentechnologie aufgestellt, schrieb Mark Newman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der Ionenfallen-Systeme sei Infineon bereits der führende Fertiger und beliefere die größten Akteure dieses Teilbereichs./niw/jha/;