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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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08.06.2026 15:24:19

Infineon Outperform

Infineon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller sei gut für die Zukunft der Quantentechnologie aufgestellt, schrieb Mark Newman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der Ionenfallen-Systeme sei Infineon bereits der führende Fertiger und beliefere die größten Akteure dieses Teilbereichs./niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Mark Newman 		KGV*:
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