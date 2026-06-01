Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller sei gut für die Zukunft der Quantentechnologie aufgestellt, schrieb Mark Newman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der Ionenfallen-Systeme sei Infineon bereits der führende Fertiger und beliefere die größten Akteure dieses Teilbereichs./niw/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
79.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
79.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.57%
|
Analyst Name::
Mark Newman
|
KGV*:
-
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