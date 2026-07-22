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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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22.07.2026 13:15:25

Infineon Kaufen

Infineon
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Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon von 70 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das breite Produktportfolio eröffne dem Halbleiterkonzern neue Chancen im Bereich Robotik, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Kaufen
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Dirk Schlamp 		KGV*:
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