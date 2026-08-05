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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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Aktie im Blick 05.08.2026 15:43:44

Analyse: So bewertet DZ BANK die Infineon-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die Infineon-Aktie

DZ BANK hat eine eingehende Analyse der Infineon-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Infineon
58.52 CHF 5.85%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. KI treibe das Wachstum des Chipkonzerns an und damit gewinne die Erholung an Breite, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nur begrenzten Anpassungsbedarf bei den kurzfristigen Ergebnisschätzungen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 15:27 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5.7 Prozent auf 60.11 EUR ab. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3’755’523 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 60.5 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Long 1.9846 49.35 148594841
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Weitere Links:

Infineon-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kaufen von DZ BANK für Infineon-Aktie

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
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