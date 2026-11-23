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23.11.2026 07:56:13
Ferrari Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe die lang erwartete Markteinführung von zwei rennstreckentauglichen, abgespeckten Versionen des Modells 296 bestätigt, schrieb James Grzinic am Sonntag. Damit sei die Modellpalette für das Jahr 2026 komplett./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
359.00 €
|
Abst. Kursziel*:
19.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
356.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.70%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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