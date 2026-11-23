Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Der Modekonzern dürfte Ende Januar für das Schlussquartal einen zweiprozentigen Rückgang beim operativen Ergebnis (Ebit) berichten, schrieb Georgina Johanan am Sonntag in ihrem Ausblick. Beim währungsbereinigten Umsatz erwartet sie ein Plus von 1,5 Prozent, was etwas besser wäre als im vorangegangenen Quartal. Die strukturelle Aufstellung der Schweden stehe weiterhin einer deutlichen Verbesserung des Umsatzwachstums im Weg. Auch angesichts der Herausforderungen durch KI-Agenten bevorzugt Johanan besser positionierte Wettbewerber wie Inditex./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Underweight
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
114.00 SEK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
178.10 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-35.99%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
178.10 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-35.99%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
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