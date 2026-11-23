Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari mit einem Kursziel von 427 Euro auf "Buy" belassen. Der Preis für das jüngst vorgestellte Modell "Challenge Stradale" des Luxussportwagenbauers, welches bei den Kunden auf Begeisterung gestoßen sei, liege deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Michael Filatov am Montag. Vor diesem Hintergrund könnten sich seine Absatzprognosen für die beiden kommenden Jahre als konservativ erweisen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
427.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
359.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
356.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.86%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
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