Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
40.79CHF
-3.01CHF
-6.86 %
08.07.2025
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.09.2025 09:51:33
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Textilkonzern habe insgesamt vor dem Hintergrund gesunkener Erwartungen positiv überrascht, schrieb Georgina Johanan am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf Quartalszahlen sowie Aussagen zur aktuellen Geschäftsentwicklung. An den Konsensschätzungen für 2025 dürfte sich zwar kaum etwas ändern. Die Aktien dürften aber positiv reagieren./rob/gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
42.95 €
Abst. Kursziel*:
16.41%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
45.32 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.33%
Analyst Name::
Georgina Johanan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
