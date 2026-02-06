ING Group 23.19 CHF -1.09% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Namita Samtani erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre bis 2028. Sie begründete dies vor allem mit höheren Prognosen für die Gebühreneinnahmen des Finanzinstituts./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:31 / GMT



