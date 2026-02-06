RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach einer Analystenveranstaltung zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Es sei durchgesickert, dass die Zahlen für das vierte Quartal die Erwartungen erfüllen oder sogar überschreiten sollten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solche Aussagen seiend nach zuletzt enttäuschten Reaktionen auf Rheinmetall beruhigend./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RENK
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
55.00 €
Abst. Kursziel*:
36.36%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
54.94 €
Abst. Kursziel aktuell:
36.51%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
