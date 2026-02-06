|Milliarden-Investition
|
06.02.2026 18:19:07
Novartis-Aktie: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
Novartis hat mit dem Bau eines neuen globalen Biomedical Research Centers in San Diego begonnen.
Das neue Zentrum wird etwa 1000 Mitarbeitende beherbergen und ist Teil einer 23 Milliarden US-Dollar schweren US-Investitionsoffensive, zu der auch neue Produktionsstätten in North Carolina, Carlsbad (Kalifornien), Florida und Texas sowie Erweiterungen bestehender Standorte in Indiana und New Jersey gehören. Ziel ist es, Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen wie Onkologie, Neurowissenschaften und regenerativer Medizin voranzutreiben.
awp-robot/to
Basel (awp)
