Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959.0200 3.8%  Bitcoin 55’452.7 13.4%  Dollar 1 -0.3%  Öl 68.1100 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Micron-Aktie: Speicherchips als nächster Wachstumstreiber nach NVIDIA
D-Wave-Aktie: Trotz jüngster Schwäche bleibt Analyst klar optimistisch
Novartis-Aktie: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Technologie-Vorsprung als Wachstumstreiber: Musk hebt Chancen für Tesla-Aktie und SpaceX hervor
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

318.37
CHF
13.14
CHF
4.31 %
06.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 22:07:11

Tesla Equal Weight

Tesla
318.36 CHF 4.31%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Angesichts der Fusion des Weltraumunternehmens SpaceX und der KI-Plattform xAI beschäftigte sich Analyst Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Varianten für künftige Kombinationen der Elon-Musk-Unternehmen. Ein Börsengang nach der Fusion wäre negativ für den Status von Tesla, glaubt er. Eine Fusion mit dem Elektroautobauer sei zwar keine sofortige Option, aber ein möglicher Schritt, um eine "Elon Inc" zu formen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 411.11 		Abst. Kursziel*:
-12.43%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 410.99 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.41%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse