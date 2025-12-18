Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
52.19CHF
1.12CHF
2.18 %
10:06:41
BRXC
18.12.2025 08:21:09
Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51,50 auf 67,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte James Grzinic den Anlegern am Donnerstag Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 leicht an./rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.38 €
|
Abst. Kursziel*:
20.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.16%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|52.13
|2.06%
