NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach einer Auswertung von Ausfallzeiten von Flugzeugen mit GTF-Triebwerken auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Im Januar seien wohl 40 Flugzeuge wieder in Betrieb genommen worden, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahl der Jets, die außer Betrieb seien, entwickele sich stabil, bleibe damit aber immer noch hoch./tih/he;