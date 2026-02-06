Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Micron-Aktie: Speicherchips als nächster Wachstumstreiber nach NVIDIA
D-Wave-Aktie: Trotz jüngster Schwäche bleibt Analyst klar optimistisch
Novartis-Aktie: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego
KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Technologie-Vorsprung als Wachstumstreiber: Musk hebt Chancen für Tesla-Aktie und SpaceX hervor
Suche...

Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072

5.56
CHF
0.52
CHF
10.33 %
06.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 22:37:29

Under Armour Equal Weight

Under Armour
5.56 CHF 10.33%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Under Armour von 5 auf 8 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Geschäftsquartal - anders als vom Konsens gedacht - auch dank eines steuerlichen Einmaleffekts einen Gewinn je Aktie erzielt, schrieb Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Sanierungsprozess noch andauere, gehe das Management vom erreichten Tiefpunkt aus./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Under Armour Inc. Equal Weight
Unternehmen:
Under Armour Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 8.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 7.56 		Abst. Kursziel*:
5.82%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 7.57 		Abst. Kursziel aktuell:
5.68%
Analyst Name::
Adrienne Yih 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse