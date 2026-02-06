Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
Under Armour Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Under Armour von 5 auf 8 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im dritten Geschäftsquartal - anders als vom Konsens gedacht - auch dank eines steuerlichen Einmaleffekts einen Gewinn je Aktie erzielt, schrieb Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn der Sanierungsprozess noch andauere, gehe das Management vom erreichten Tiefpunkt aus./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Under Armour Inc. Equal Weight
Unternehmen:
Under Armour Inc.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 8.00
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
$ 7.56
Abst. Kursziel*:
5.82%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
$ 7.57
Abst. Kursziel aktuell:
5.68%
Analyst Name::
Adrienne Yih
KGV*:
-
Nachrichten zu Under Armour Inc.
06.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
06.02.26
|Under Armour Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Under Armour ein (finanzen.ch)
06.02.26