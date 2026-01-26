Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Etliche Einzelhändler durchliefen ihren eigenen Lebenszyklus von schnellem Wachstum zu einer Reifephase, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das frühzeitige Erkennen dieser Übergänge könne Anlegern helfen, Wendepunkte in der Fundamentaldaten- und Aktienkursentwicklung zu antizipieren. Chamberlains bevorzugte Werte sind Inditex, Kingfisher und Zalando, wogegen er 3I und Hugo Boss abstufte./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54.88 €
|
Abst. Kursziel*:
12.97%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
54.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.22%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|08:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|50.48
|-0.67%
