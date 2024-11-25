Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
43.82
CHF
0.41
CHF
0.95 %
09:06:04
BRXC
24.11.2025 07:32:49

Inditex Equal Weight

Inditex
43.82 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 43,50 auf 47,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er gehe von einem starken August, aber einer Marktverschlechterung im September und Oktober aus, schrieb Matthew Clements in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen des Textilkonzerns am 3. Dezember. Für die Anleger stehe seit Jahresbeginn ein negativer Gesamtertrag zu Buche, da sich die hohen Erwartungen nicht erfüllt hätten. Auch für 2026 seien die Erwartungen hoch./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

