Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
43.56CHF
0.15CHF
0.34 %
10:33:25
BRXC
24.11.2025 09:30:26
Inditex Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Der Modehändler habe einen starken Auftakt in das dritte Quartal gehabt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er rechnet aber damit, dass die dafür verantwortlichen Einflüsse im Laufe des Quartals nachlassen. Es sei daher unwahrscheinlich, dass das Quartal herausragende werde./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Hold
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47.02 €
|
Abst. Kursziel*:
2.08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.08%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
