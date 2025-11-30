Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.12.2025 13:29:08

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das zuletzt stark angezogene Geschäft dürfte mögliche Schwächen im dritten Quartal insgesamt noch kompensieren, schrieb Adam Cochrane am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Spanier zum dritten Quartal am 3. Dezember./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 11:26 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Hold
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
48.44 € 		Abst. Kursziel*:
-0.91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
48.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.23%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

