Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das zuletzt stark angezogene Geschäft dürfte mögliche Schwächen im dritten Quartal insgesamt noch kompensieren, schrieb Adam Cochrane am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Spanier zum dritten Quartal am 3. Dezember./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 11:26 / GMT





