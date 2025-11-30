Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
45.37CHF
0.45CHF
1.00 %
15:24:27
BRXC
01.12.2025 13:29:08
Inditex Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das zuletzt stark angezogene Geschäft dürfte mögliche Schwächen im dritten Quartal insgesamt noch kompensieren, schrieb Adam Cochrane am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Spanier zum dritten Quartal am 3. Dezember./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 11:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Hold
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
48.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.23%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse