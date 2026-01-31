Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|
31.01.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Nestlé-Aktie.
Nestlé Experten haben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie veröffentlicht.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 12 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 82,31 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 8,88 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 73,43 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|23.01.2026
|Barclays Capital
|80,00 CHF
|8,95
|23.01.2026
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|0,78
|21.01.2026
|UBS AG
|78,00 CHF
|6,22
|21.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|92,00 CHF
|25,29
|19.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|22,57
|16.01.2026
|Deutsche Bank AG
|82,00 CHF
|11,67
|12.01.2026
|UBS AG
|78,00 CHF
|6,22
|09.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|22,57
|08.01.2026
|Barclays Capital
|90,00 CHF
|22,57
|08.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|76,00 CHF
|3,50
|07.01.2026
|Barclays Capital
|90,00 CHF
|22,57
|07.01.2026
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|0,78
|07.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|76,00 CHF
|3,50
|07.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com