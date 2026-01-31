So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein

Nestlé Experten haben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie veröffentlicht.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 12 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 82,31 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 8,88 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 73,43 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. - - 23.01.2026 Barclays Capital 80,00 CHF 8,95 23.01.2026 Bernstein Research 74,00 CHF 0,78 21.01.2026 UBS AG 78,00 CHF 6,22 21.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 92,00 CHF 25,29 19.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 22,57 16.01.2026 Deutsche Bank AG 82,00 CHF 11,67 12.01.2026 UBS AG 78,00 CHF 6,22 09.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 22,57 08.01.2026 Barclays Capital 90,00 CHF 22,57 08.01.2026 Jefferies & Company Inc. 76,00 CHF 3,50 07.01.2026 Barclays Capital 90,00 CHF 22,57 07.01.2026 Bernstein Research 74,00 CHF 0,78 07.01.2026 Jefferies & Company Inc. 76,00 CHF 3,50 07.01.2026

Redaktion finanzen.ch