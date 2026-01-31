Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analystenmeinungen 31.01.2026 18:00:38

So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Nestlé-Aktie.

Nestlé Experten haben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie veröffentlicht.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 12 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 82,31 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 8,88 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 73,43 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.--23.01.2026
Barclays Capital80,00 CHF8,9523.01.2026
Bernstein Research74,00 CHF0,7821.01.2026
UBS AG78,00 CHF6,2221.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 CHF25,2919.01.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF22,5716.01.2026
Deutsche Bank AG82,00 CHF11,6712.01.2026
UBS AG78,00 CHF6,2209.01.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF22,5708.01.2026
Barclays Capital90,00 CHF22,5708.01.2026
Jefferies & Company Inc.76,00 CHF3,5007.01.2026
Barclays Capital90,00 CHF22,5707.01.2026
Bernstein Research74,00 CHF0,7807.01.2026
Jefferies & Company Inc.76,00 CHF3,5007.01.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com