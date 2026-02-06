Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
Microsoft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow zog in einer am Freitag vorliegenden Studie Rückschlüsse von jüngsten Cloud-Entwicklungen bei Amazon und dem Google-Mutterkonzern Alphabet. Er glaubt, dass signifikant gestiegene Investitionsausgaben die Debatte über Tempo und Umfang des KI-Ausbaus neu entfachen. Dies werfe Fragen auch mit Blick auf den Softwarekonzern auf./rob/tih/he;
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 600.00
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
$ 393.67
Abst. Kursziel*:
52.41%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
$ 400.89
Abst. Kursziel aktuell:
49.67%
Analyst Name::
Raimo Lenschow
KGV*:
-
