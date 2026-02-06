Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

308.90
CHF
-5.40
CHF
-1.72 %
06.02.2026
BRXC
06.02.2026

Microsoft Overweight

Microsoft
308.90 CHF -1.72%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow zog in einer am Freitag vorliegenden Studie Rückschlüsse von jüngsten Cloud-Entwicklungen bei Amazon und dem Google-Mutterkonzern Alphabet. Er glaubt, dass signifikant gestiegene Investitionsausgaben die Debatte über Tempo und Umfang des KI-Ausbaus neu entfachen. Dies werfe Fragen auch mit Blick auf den Softwarekonzern auf./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 19:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

