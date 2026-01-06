NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh/ajx;