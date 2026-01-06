Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
56.44 €
|
Abst. Kursziel*:
6.31%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
56.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.23%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|52.41
|0.75%
