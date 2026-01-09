Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Textilhändler sollte von divergierenden Trends bei den Konsumausgaben profitieren, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Bekannt sei die Überlegenheit höherpreisiger Einzelhandelssegmente, doch für Inditex sollte auch eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel von Vorteil sein./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
56.48 € 		Abst. Kursziel*:
9.77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
56.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.09%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

