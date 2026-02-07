ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|
07.02.2026 16:10:00
So schätzen die Analysten die Zukunft der ABB-Aktie ein
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie geworfen.
Im Januar 2026 haben 13 Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie analysiert.
11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 57,15 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 9,51 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 66,66 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|65,00 CHF
|-2,49
|30.01.2026
|Barclays Capital
|51,00 CHF
|-23,49
|30.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.01.2026
|Bernstein Research
|60,00 CHF
|-9,99
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|55,00 CHF
|-17,49
|29.01.2026
|UBS AG
|54,00 CHF
|-18,99
|29.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 CHF
|-9,99
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|57,00 CHF
|-14,49
|29.01.2026
|UBS AG
|-
|-
|20.01.2026
|Bernstein Research
|60,00 CHF
|-9,99
|15.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 CHF
|-9,99
|14.01.2026
|RBC Capital Markets
|55,00 CHF
|-17,49
|13.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 CHF
|-9,99
|13.01.2026
|Bernstein Research
|60,00 CHF
|-9,99
|07.01.2026
|Barclays Capital
|46,00 CHF
|-30,99
|06.01.2026
Redaktion finanzen.ch
