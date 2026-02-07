Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Beförderungen: Wie schnell muss man im Job aufsteigen?
So schätzen die Analysten die Zukunft der ABB-Aktie ein
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Suche...

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Meinungen 07.02.2026 16:10:00

So schätzen die Analysten die Zukunft der ABB-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der ABB-Aktie ein

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie geworfen.

ABB
66.84 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Im Januar 2026 haben 13 Experten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie analysiert.

11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 57,15 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 9,51 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 66,66 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research65,00 CHF-2,4930.01.2026
Barclays Capital51,00 CHF-23,4930.01.2026
DZ BANK--30.01.2026
Bernstein Research60,00 CHF-9,9929.01.2026
RBC Capital Markets55,00 CHF-17,4929.01.2026
UBS AG54,00 CHF-18,9929.01.2026
JP Morgan Chase & Co.60,00 CHF-9,9929.01.2026
Jefferies & Company Inc.57,00 CHF-14,4929.01.2026
UBS AG--20.01.2026
Bernstein Research60,00 CHF-9,9915.01.2026
JP Morgan Chase & Co.60,00 CHF-9,9914.01.2026
RBC Capital Markets55,00 CHF-17,4913.01.2026
JP Morgan Chase & Co.60,00 CHF-9,9913.01.2026
Bernstein Research60,00 CHF-9,9907.01.2026
Barclays Capital46,00 CHF-30,9906.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ABB-Aktie erreicht neues Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com