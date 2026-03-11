Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

8.71
CHF
-0.13
CHF
-1.50 %
17:29:59
BRXC
12.03.2026 17:42:35

Santander Outperform

Santander
8.71 CHF -1.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach einer Investorenveranstaltung von 12,25 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen niedrigerer Betriebskosten sowie höherer Kernerträge rechne er nun für 2028 mit einem höheren bereinigten Vorsteuergewinn als zuvor, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte ist weiterhin zuversichtlich, dass die spanische Bank ihre jüngst bekannt gegebenen Kostenziele erreichen kann./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 10:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 10:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
12.50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
9.64 € 		Abst. Kursziel*:
29.67%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
9.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.15%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

