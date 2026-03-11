Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
Santander Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach einer Investorenveranstaltung von 12,25 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen niedrigerer Betriebskosten sowie höherer Kernerträge rechne er nun für 2028 mit einem höheren bereinigten Vorsteuergewinn als zuvor, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte ist weiterhin zuversichtlich, dass die spanische Bank ihre jüngst bekannt gegebenen Kostenziele erreichen kann./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
12.50 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
9.64 €
Abst. Kursziel*:
29.67%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
9.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
30.15%
Analyst Name::
Benjamin Toms
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
09.03.26
|EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
02.03.26
|EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
28.02.26
|Februar 2026: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein (finanzen.net)
25.02.26
|Wdh: Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu (AWP)
25.02.26
|Santander-Aktie gewinnt: Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern (AWP)
25.02.26
|Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt deutlich zu (AWP)
|
23.02.26