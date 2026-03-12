Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison von Europas Banken für das erste Quartal dürfte unsichere Konjunkturaussichten zeigen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Mit nennenswerten Änderungen an seinen Schätzungen im Zuge der Nahost-Eskalation rechnet er aber nicht. Die Kreditqualität bleibe hoch. Gut für die Banken sei das geringere Zinssenkungsrisiko, auch wenn die Europäische Zentralbank wohl den Leitzins nicht nach oben schreiben dürfte./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
12.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.62 €
|
Abst. Kursziel*:
26.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.16%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|13:46
|Santander Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
