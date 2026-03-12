Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie

RWE Kaufen

RWE
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen von 59 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für 2025 geliefert und auch seine Dividendenpolitik verbessert sowie ein überzeugendes Strategie-Update gegeben, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-Renditeabwägung und hohe, lukrative Investitionen in eine starke Pipeline dürften zweistellige Wachstumsraten für das Ergebnis je Aktie bis ins nächste Jahrzehnt hinein ermöglichen. Die stärkere Fokussierung auf die USA ist ihm zufolge außerdem "Ausdruck einer Konzentration auf die besten Wachstumsoptionen"./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

