FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen von 59 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für 2025 geliefert und auch seine Dividendenpolitik verbessert sowie ein überzeugendes Strategie-Update gegeben, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-Renditeabwägung und hohe, lukrative Investitionen in eine starke Pipeline dürften zweistellige Wachstumsraten für das Ergebnis je Aktie bis ins nächste Jahrzehnt hinein ermöglichen. Die stärkere Fokussierung auf die USA ist ihm zufolge außerdem "Ausdruck einer Konzentration auf die besten Wachstumsoptionen"./ck/rob/mis;