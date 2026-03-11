Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
Hannover Rück Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Jahreszahlen und einer kräftigen Anhebung der Dividende auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro belassen. Letzteres signalisiere die Zuversicht des Rückversicherers, trotz erodierender Preise in dem dominierenden Geschäftsfeld Schaden-/Unfallrückversicherung die Gewinne weiter steigern zu können, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
259.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
258.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Analysen zu Hannover Rück
|17:42
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|09:50
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09:36
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|228.40
|5.06%
