SMI 12'841 -0.9%  SPI 17'921 -0.2%  Dow 46'678 -1.6%  DAX 23'590 -0.2%  Euro 0.9049 0.3%  EStoxx50 5'749 -0.8%  Gold 5'090 -1.3%  Bitcoin 55'444 1.0%  Dollar 0.7858 0.6%  Öl 101.4 8.3% 
grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30

11.54
CHF
-1.07
CHF
-8.46 %
17:29:38
BRXC
12.03.2026 19:50:14

grenke Kaufen

grenke
11.54 CHF -8.46%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grenke nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasingspezialist habe wie erwartet gute Zahlen zum Schlussviertel 2025 veröffentlicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für 2026 hält er zugleich für "vorsichtig"./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Kaufen
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
12.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
13.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse