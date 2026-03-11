Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
47.83CHF
0.02CHF
0.04 %
09:03:50
BRXC
12.03.2026 07:24:32
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Die Geschäftszahlen der spanischen Modekette seien solide ausgefallen und sorgten so für Zuversicht, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Es ende nun eine Phase hoher Investitionen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53.16 €
|
Abst. Kursziel*:
3.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.44%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse