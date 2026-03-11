Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 und die guten Signale für das aktuelle Geschäft hätten die Stärke des Geschäftsmodells der Spanier bewiesen, das auch im schwierigen Umfeld Umsatz- und Ergebniszuwächse erlaube, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach der Bilanz. Das Geschäftsjahr 2027 erwartet er erneut stark./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.16 €
|
Abst. Kursziel*:
12.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.94%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|07:26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|47.81
|1.57%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:11
|
Barclays Capital
Roche Overweight
|08:10
|
JP Morgan Chase & Co.
JCDecaux Neutral
|08:04
|
RBC Capital Markets
RWE Outperform
|07:48
|
Jefferies & Company Inc.
RWE Buy
|07:47
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Buy
|07:41
|
Barclays Capital
Porsche vz. Underweight
|07:31
|
Barclays Capital
Tesla Equal Weight