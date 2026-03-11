Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.03.2026 07:26:56

Inditex Buy

Inditex
47.83 CHF 0.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 und die guten Signale für das aktuelle Geschäft hätten die Stärke des Geschäftsmodells der Spanier bewiesen, das auch im schwierigen Umfeld Umsatz- und Ergebniszuwächse erlaube, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach der Bilanz. Das Geschäftsjahr 2027 erwartet er erneut stark./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.16 € 		Abst. Kursziel*:
12.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.94%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:24 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Inditex Kaufen DZ BANK
11.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
