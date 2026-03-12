Goldmans Ölprognose: Steigt der Ölpreis auf 150 US-Dollar?

Anzeige

• Brent- Öl steigt erneut zeitweise über 100 US-Dollar, WTI verzeichnet ähnliche Zuwächse• Internationale Energieagentur gibt Öl aus strategischen Reserven frei• Goldman Sachs revidiert Ölpreisprognose nach oben

Ölpreise steigen weiter - Freigabe von Ölreserven schafft keine Entlastung

Am Donnerstag stieg der Brent-Ölpreis erneut zeitweise auf über 100 US-Dollar, was einem Anstieg von rund neun Prozent gegenüber dem Vortag entsprach. Auch die US-Sorte WTI verzeichnete ähnliche Zuwächse. Im Laufe des Tages kamen die Preise nur kurzzeitig etwas zurück und waren zuletzt weiter auf einem hohen Niveau: Zuletzt kostete ein Barrell der Sorte Brent 100,94 US-Dollar, während der WTI-Preis bei 96,25 US-Dollar lag.

Derweil versuchen Regierungen, mehr Öl auf den Weltmarkt zu pumpen und so die durch den Nahost-Krieg angespannten Märkte zu stabilisieren. So hat die Internationale Energieagentur (IEA) am Mittwoch bekannt gegeben, strategische Ölreserven freizugeben. Insgesamt sollen dem Markt 400 Millionen Barrel Rohöl aus 32 Mitgliedsländer zufliessen.

Schiffsverkehr durch Strasse von Hormus im Fokus

Derweil hat Goldman Sachs seine Prognose für die Ölpreise 2026 erneut nach oben korrigiert, wie MarketWatch berichtet. Hintergrund ist die erwartete längere Unterbrechung des Schiffsverkehrs durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus. Die Analysten unter Leitung von Daan Struyven erwarten, dass die Passage durch iranische Angriffe auf Schiffe im Konflikt mit Israel und den USA bis zu 21 Tage nahezu blockiert bleibt. Zuvor ging Goldman von rund zehn Tagen aus.

Goldman betont, dass die kurzfristigen Preise deutlich über den Jahresendzielen liegen dürften. Das "Nach-dem-Schock"-Modell der Bank geht davon aus, dass sich die Ölflüsse ab dem 21. März allmählich normalisieren, unterstützt durch die Freigabe strategischer Reserven. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass die angekündigten 400 Millionen Barrel vollständig auf den Markt kommen, solange die Engpässe anhalten.

Goldman Sachs hebt Ölpreisprognose erneut an

"Wir schätzen die durchschnittlichen Brent/WTI-Preise im vierten Quartal 2026 bei einem 30-tägigen Störungsszenario auf 76/72 US-Dollar und bei einem 60-tägigen Szenario auf 93/89 US-Dollar", zitiert MarketWatch das Goldman Sachs-Team. In einer Analyse vom 4. März lagen die Schätzungen noch bei 66 US-Dollar für Brent und 62 US-Dollar für WTI. Sollte die Blockade länger bestehen bleiben, könnten die Ölpreise laut der US-Grossbank sogar das Niveau von 148 US-Dollar aus 2008 übertreffen.

"Die Aufwärtsrisiken für unsere Preisprognose bestehen darin, dass die Störung länger andauert oder dass der Markt eine aggressivere Nachfragereduzierung erfordert", so die Experten. Goldman weist war zugleich auch auf Abwärtsrisiken hin: Eine schnellere Beilegung des Konflikts in Kombination mit einer höheren OPEC-Produktion und einer umfassenderen Freigabe von Reserven würde die Preise wieder dämpfen. "Die US-Regierung könnte die Militäraktion jederzeit beenden, was die Risikoprämie in den Preisen wahrscheinlich deutlich reduzieren würde", so die Experten. Doch die Risiken für die Preisprognose seien laut Goldman Sachs trotzdem weiterhin überwiegend nach oben gerichtet.

