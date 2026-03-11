Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Inditex-Aktie gesucht: Operatives Ergebnnis überrascht positiv

Der spanische Textilhändler Inditex hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 etwas mehr verdient als gedacht.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte in den zwölf Monaten bis Ende Januar im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Prozent auf knapp 8 Milliarden Euro, wie die Zara-Mutter am Mittwoch verkündete. Analysten hatten im Durchschnitt mit etwas weniger gerechnet. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um sechs Prozent auf gut 6,2 Milliarden Euro. Für die Anteilseigner springt in der Folge eine um 4 Prozent höhere Dividende von 1,75 Euro je Aktie heraus, davon 0,55 Euro als Sonderdividende. Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.

Der Umsatz der Spanier erreichte im Geschäftsjahr 39,9 Milliarden Euro, ein Anstieg auf Basis konstanter Wechselkurse von sieben Prozent. Damit verlangsamte sich im Vergleich zum Vorjahr allerdings das Wachstumstempo, was zuletzt für Besorgnis unter Investoren gesorgt hatte. Wieder mehr Auftrieb verspürte Inditex indes in den ersten Wochen des neuen Geschäftsjahres: Zwischen dem 1. Februar und dem 8. März 2026 sei der Erlös währungsbereinigt um neun Prozent gestiegen - die Frühlings- und Sommerkollektionen seien bei den Kunden gut angekommen, hiess es.

Einen konkreten Ausblick auf das neue Jahr gab das Management um Chef Oscar Garcia Maceiras wie üblich nicht, bekräftigte aber das Ziel, weiter profitabel wachsen zu wollen. Dazu sollen in diesem Jahr 2,3 Milliarden Euro Investitionen fliessen, mehr als im Vorjahr. Das Geld soll vornehmlich in die Verbesserung der Geschäftsflächen, des Online-Handels und in die IT-Integration fliessen.

Zu Index gehören neben dem Flagschiff Zara unter anderem Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka und Stradivarius.

In Madrid klettert die Inditex-Aktie zwischenzeitlich um 0,80 Prozent auf 52,88 Euro.

/tav/mne/stk

ARTEIXO (awp international)

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

