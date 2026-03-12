Ballard Power-Aktie deutlich höher: Quartalsverlust reduziert

Für Ballard Power ist das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Je Aktie verlor das Unternehmen der Brennstoffzellenbranche 0,06 US-Dollar nach einem Verlust von 0,16 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit fiel das Ergebnis besser aus als erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf -0,08 US-Dollar belaufen.

Der Umsatz lag mit 33,6 Millionen US-Dollar unterdessen ebenfalls leicht über den Erwartungen der Analysten von 32,24 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Ballard Power noch Erlöse von 24,52 Millionen US-Dollar eingefahren.

Auf Gesamtjahressicht blieb das Unternehmen in den roten Zahlen: Das EPS lag bei -0,30 US-Dollar nach -1,08 US-Dollar je Aktie im Vorjahr und Analystenerwartungen von -0,31 US-Dollar je Anteilsschein. Der Umsatz verbesserte sich daneben im abgelaufenen Jahr von zuvor 69,73 Millionen US-Dollar auf nun 99,4 Millionen US-Dollar - damit wurden die Analystenschätzungen in Höhe von 97,72 Millionen US-Dollar ebenso übertroffen.

Die Ballard Power-Aktie zeigte sich an der US-Börse NASDAQ 12,56 Prozent höher bei 2,4200 US-Dollar.

