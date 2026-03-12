Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Brennstoffzellen-Bilanz
|
12.03.2026 21:15:00
Ballard Power-Aktie deutlich höher: Quartalsverlust reduziert
Der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen, Ballard Power, hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen aus.
Der Umsatz lag mit 33,6 Millionen US-Dollar unterdessen ebenfalls leicht über den Erwartungen der Analysten von 32,24 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Ballard Power noch Erlöse von 24,52 Millionen US-Dollar eingefahren.
Auf Gesamtjahressicht blieb das Unternehmen in den roten Zahlen: Das EPS lag bei -0,30 US-Dollar nach -1,08 US-Dollar je Aktie im Vorjahr und Analystenerwartungen von -0,31 US-Dollar je Anteilsschein. Der Umsatz verbesserte sich daneben im abgelaufenen Jahr von zuvor 69,73 Millionen US-Dollar auf nun 99,4 Millionen US-Dollar - damit wurden die Analystenschätzungen in Höhe von 97,72 Millionen US-Dollar ebenso übertroffen.
Die Ballard Power-Aktie zeigte sich an der US-Börse NASDAQ 12,56 Prozent höher bei 2,4200 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
|
20:03
|Verluste in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
18:01
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite mittags schwächer (finanzen.ch)
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16:01
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
12:01
|Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.03.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Ballard Power Inc.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Minus -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend. Die US-Börsen schlossen auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.