Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
40.79CHF
-3.01CHF
-6.86 %
08.07.2025
10.09.2025 13:49:22
Inditex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Textilkonzern habe negativen Währungseffekten getrotzt und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung getroffen, schrieb Anne Critchlow am Mittwoch. Dazu kämen die ermutigenden aktuellen Geschäftstrends und die attraktive Dividendenrendite./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.95 €
|
Abst. Kursziel*:
21.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.58%
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
