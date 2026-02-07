|Frühe Investition
So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Investment gewesen.
Toncoin notierte am 06.02.2025 bei 3.726 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in TON investiert hat, hat nun 26.84 Toncoin im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 06.02.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1.397 USD 37.48 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62.52 Prozent eingebüsst.
Am 05.02.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.263 USD. Am 31.03.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4.105 USD.
Redaktion finanzen.net
