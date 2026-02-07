|Wertentwicklung im Fokus
|
07.02.2026 19:43:08
Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Einstieg in Hedera hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Gestern vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0.2282 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4’382.42 HBAR im Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 06.02.2026 gerechnet (0.091031 USD), wäre die Investition nun 398.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 60.11 Prozent verringert.
Bei 0.078263 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 27.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
