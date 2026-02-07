Technologie-Vorsprung als Wachstumstreiber: Musk hebt Chancen für Tesla-Aktie und SpaceX hervor

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Musks Vision für die Zukunft 07.02.2026 01:32:00

Elon Musk hält Tesla und SpaceX langfristig für klar überlegen - angetrieben durch autonome Systeme, Robotik und Energiegewinnung im All.

Tesla
318.36 CHF 4.31%
Kaufen Verkaufen
• Musk setzt auf exponentielles Wachstum bei Tesla und SpaceX
• Weltraumenergie eröffnet Zugang zu grossen Energiemengen
• Verzahnung der Unternehmen

Elon Musk hat dargelegt, warum er Tesla und SpaceX langfristig für ihren Wettbewerb als überlegen einschätzt. Als entscheidende Treiber nennt er autonome Systeme, Robotik und Energiegewinnung im Weltraum - Bereiche, in denen sich Entwicklungen seiner Ansicht nach exponentiell statt linear vollziehen. Seine Einschätzungen teilte Musk in zwei Beiträgen auf der Plattform X.

SpaceX und die Energiegewinnung im Weltall

In Reaktion auf einen X-Post eines Users, der sich überrascht zeigte, dass SpaceX mehr wert ist als alle sechs US-Rüstungsunternehmen zusammen, argumentierte Elon Musk, dass wirtschaftliche Aktivitäten im All künftig einen Wert erreichen könnten, der die heutige Weltwirtschaft übersteigt. Der Weltraum eröffne Zugang zu einem Vielfachen der derzeit auf der Erde genutzten Energiemenge, während gleichzeitig nur ein winziger Bruchteil der Sonnenenergie beansprucht würde.

"Die Weltraumindustrie wird den Wert der gesamten Erde bei weitem übertreffen, da man etwa 100'000 Mal mehr Energie als auf der Erde nutzen könnte und dennoch weniger als ein Millionstel der Energie der Sonne verbrauchen würde!", so Musk.

Die enorme Menge an nutzbarer Energie könnte laut dieser Einschätzung die Grundlage für völlig neue Industriezweige schaffen, die sich unter den natürlichen und ökologischen Rahmenbedingungen der Erde nicht realisieren lassen, berichtet TESLARATI. Musk zufolge entfallen im All zentrale Begrenzungsfaktoren wie Atmosphäre, Wetterbedingungen und verfügbare Flächen, da dort eine dauerhafte Sonneneinstrahlung gegeben ist.

Tesla mit Fokus auf Autonomie und Robotik

Bezogen auf Tesla erklärte Musk, das Unternehmen sei wegen seiner Fortschritte bei autonomer Fahrtechnik bereits heute wertvoller als der übrige Automobilsektor zusammen. Den humanoiden Roboter Optimus rechnete er in dieser Einschätzung noch nicht einmal ein. In Serienfertigung könne dieser das weltweite Bruttoinlandsprodukt um ein Vielfaches erhöhen.

"Ausserdem ist Tesla aufgrund seiner Autonomie mehr wert als der Rest der Automobilindustrie. Und das noch bevor Optimus die Serienproduktion erreicht und das BIP der Erde um eine Grössenordnung steigert.", schreibt Musk.

Doch bereits vor einer breiten Einführung von Optimus könnten Teslas Fahrzeuge durch autonome Funktionen zu ertragsbringenden Vermögenswerten werden, etwa über das Robotaxi-Netzwerk - erste Ansätze solcher Dienste laufen bereits in Austin und der Bay Area, berichtet TESLARATI.

Zusammenlegung von SpaceX und xAI

Erst kürzlich hat Elon Musk SpaceX mit dem auf künstliche Intelligenz spezialisierten Unternehmen xAI zusammengeführt. Laut Musk sollen die beiden Unternehmen künftig unter anderem Rechenzentren im All errichten.

Musk erklärte in einem Blogbeitrag auf der Webseite von SpaceX: "Ich schätze, dass innerhalb von zwei bis drei Jahren die kostengünstigste Möglichkeit zur Erzeugung von KI-Rechenleistung im Weltraum liegen wird." Kurzfristig verschafft die Zusammenlegung xAI vor allem Zugang zu den erheblichen finanziellen Ressourcen von SpaceX, was angesichts des hohen Kapitalbedarfs des KI-Unternehmens im Wettbewerb mit Google und OpenAI entscheidend ist, berichtet dpa-AFX.

Bereits zuvor hatten sowohl SpaceX als auch Tesla, ebenfalls unter Musks Leitung, jeweils zwei Milliarden US-Dollar in xAI investiert und dafür Unternehmensanteile erhalten. Laut The Information wird der Übernahmewert von SpaceX für xAI auf rund 250 Milliarden US-Dollar geschätzt, offiziell bestätigt ist dies jedoch nicht. Bloomberg berichtet zudem, dass der kombinierte Konzern aus Raumfahrt- und KI-Geschäft auf etwa 1,25 Billionen US-Dollar kommen könnte.

Möglicher Zusammenschluss von SpaceX mit Tesla

Laut einem Bericht von Bloomberg wird innerhalb von SpaceX offenbar auch über einen möglichen Zusammenschluss mit Tesla nachgedacht. Die Nachrichtenagentur stützt sich dabei auf Personen, die mit den Überlegungen vertraut sein sollen. Demnach sehen einige Investoren in einer engeren Verbindung zwischen dem Raumfahrtunternehmen und Tesla Chancen, zusätzliches Kapital anzuziehen. Ein solcher Schritt könnte insbesondere bei Infrastrukturfonds sowie bei staatlichen Geldgebern aus dem Nahen Osten auf grosses Interesse stossen, hiess es weiter unter Berufung auf informierte Kreise.

Redaktion finanzen.ch

