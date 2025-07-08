Inditex 40.79 CHF -6.86% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Das zweite Quartal des Textilkonzerns sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, und der Start ins laufende Quartal sehe ordentlich aus, schrieb James Grzinic in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





