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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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21.07.2026 09:37:22

HSBC Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC vor Zahlen zum zweiten Quartal von 1370 auf 1380 Pence moderat angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alles in allem stimmten die Entwicklung auf den asiatischen Märkten und ein stabiles Zinsumfeld zuversichtlich für HSBC und Standard Chartered, schrieb Kian Abouhossein in einem Ausblick am Dienstag. Er erhöhte für HSBC die Annahmen für das Ergebnis je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2028 um jeweils rund zwei Prozent./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
14.91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
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