HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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HOCHTIEF Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
477.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
451.00 €
|
Abst. Kursziel*:
5.76%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
451.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.67%
|
Analyst Name::
Isabella Baxter
|
KGV*:
-
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