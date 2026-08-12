Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’451 -0.9%  SPI 20’387 -0.6%  Dow 53’852 0.1%  DAX 26’460 0.3%  Euro 0.9365 0.1%  EStoxx50 6’556 0.1%  Gold 4’425 1.3%  Bitcoin 51’855 0.6%  Dollar 0.8103 -0.1%  Öl 88.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Spektakulärer Ertragsbericht: Nebius-Aktie klettert nach Umsatz-Explosion zweistellig
SGS-Aktie dennoch tiefer: Konzern erweitert Bioanalytik-Labor in Frankreich
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
US-Verbraucherpreise im Juli wie erwartet - Inflation geht leicht zurück
Suche...

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

420.40
CHF
14.80
CHF
3.65 %
15:03:48
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 09:35:31

HOCHTIEF Hold

HOCHTIEF
423.01 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
477.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
451.00 € 		Abst. Kursziel*:
5.76%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
451.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.67%
Analyst Name::
Isabella Baxter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten