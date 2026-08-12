HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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12.08.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Mittwochnachmittag zu
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 450,00 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'430 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 455,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 449,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'054 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 18,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 210,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 53,24 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,87 EUR. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.
In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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